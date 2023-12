Paks Margareeta pälvis rahvusvahelise Green Key ökomärgise

Green Key on turismiettevõtetele mõeldud vabatahtlik rahvusvaheline ökomärgis, millega on tänaseks liitunud ligikaudu 4000 ettevõtet 60 riigist üle maailma. Külastajatele annab Green Key märgis teadmise, et seda kandev asutus on pühendunud keskkonnamõju vähendamisele.

Meremuuseumi juhatuse liikme Urmas Dreseni sõnul on Green Key märgis ühelt poolt tunnustus tehtud tööle, kuid teisalt annab tuge edasiste sammude tegemisel, et muuseumi keskkonnamõju veelgi vähendada.

"Oleme Paksu Margareeta kompleksis kasutusele võtnud mitmeid meetmeid keskkonnasõbralikuks muutumisel. Näiteks on energiatõhususele kaasa aidanud targad automaatikalahendused ning keskkonnale kahjulike puhastuskemikaalide asemel kasutame pindade desinfitseerimisel aktiivvett," osutas Dresen.

"Jätkame sellel teel hoogsalt, tõstes enda ja külastajate teadlikkust ning otsides üha uusi nutikaid lahendusi mis sobituksid keskaegse suurtükitorniga" lubas Dresen.

Paksus Margareetas paiknev meremuuseum renoveeriti täielikult 2019. aastal. Muuseum annab ülevaate siinsest meresõiduajaloost koos Tallinnast leitud 14 sajandi keskpaigast pärineva koge vrakiga.