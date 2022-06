Klassikaraadios alustab Tõnu Õnnepalu saatesari "Eesti loodus"

Lapsepõlve lemmikajakirja järgi nime saanud kümneosalises sarjas räägib Õnnepalu Eesti looduse lummast – kohtadest ja paikadest, mis on olnud talle olulised. "Loodus on lakkamatu eneseloomine, saamine, poeesia. Sest eks viita ka see kreeka päritolu sõna nimelt millegi tegemisele, loomisele," sõnas Õnnepalu.

"Need saated aga tahan teha nii, et nad oleksid korraga nii poeetilised kui ka praktilised rännakud konkreetsesse paikadesse Eesti looduses. Paikadesse, mida tunnen. Kus olen elanud-olnud või siis palju kordi läbi aastate käinud ja rännanud. Palverännak Eesti looduse paikadesse, mis mulle on tähtsaks saanud, mis mind on kujundanud ja muutnud," lisas ta.

Tõnu Õnnepalu rännakud viivad läbi Kõrvemaa laante, Vilsandi tuulte ja linnuriigi, Hiiumaa rannaküla ja metsade ja Alutaguse raba, läbi vanade taluõuede, kus inimelu jälgi hoiavad igavesti õitsevad sirelid ja valged nartsissid ning mõisaparki, kus häärberi akendest vaatab loodus sisse.

Saadetes on kasutatud Fred Jüssi, Tõnu Õnnepalu ja Klassikaraadio loodushelide salvestusi. Sarja toimetaja on Tiia Teder, helioperaator Katrin Maadik.

Sari "Eesti loodus" on Klassikaraadios alates 26. juunist pühapäeviti kell 10.05.