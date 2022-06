Ukraina popmuusik LUNA annab Tallinnas heategevusliku kontserdi

1. juulil annab Helitehases heategevusliku kontserdi Ukraina alternatiivse popmuusika staar ЛУНА. ЛУНА on 2015. aastal Kiievis alguse saanud laulja ja laulukirjutaja Kristina Gerasimova projekt.

ЛУНА edu seisneb suuresti muusikavideote taga, mida on erinevatel platvormidel vaadatud miljoneid kordi. Gerasimoval ja tema tiim on tabanud õigeid sotsiaalseid närve, navigeerinud erinevates stiilides ning teinud loomingut, mis kõnetaks.

"Peale selle, et igat Ukraina artisti tuleks täna võimalikult palju toetada, on ЛУНА tõepoolest ülimalt erakordse staatusega esineja, kelle fännibaas on justkui kultuslik. Oleme üritanud LUNAt Eestisse tuua juba 3 aastat ning juba järgmisel nädalal avaneb võimalus teda laivis näha," sõnas muusiku kohta Damn.Loud Agency juht Roman Demtšenko.