Rahvusraamatukogus on võimalik mängida otsimismänge

Rahvusraamatukogu pakub suviseks ajaveetmiseks erinevaid iseseisvaks avastamiseks mõeldud otsimismänge, mille abil on võimalik leida suvist lugemist, tutvuda raamatukogu väikese majaga ja harjutada eesti keelt.

Otsimismängud on on saadaval prinditud lehtedel rahvusraamatukogu väikese maja sissepääsu lähedal. Mängud on hea moodus eesmärgistatult majas ringi liikumiseks ja annavad võimaluse näiteks ka väikesearvulistel keeleõppegruppidel käia omal käel eesti keelt praktiseerimas.

Otsimismängus ei ole juhendajat ega ka õigeid ja valesid vastuseid, mängijatel ei ole kohustust oma vastuseid kellelegi näidata. Küll aga võivad nad otsimismängu lõpetamise järel pöörduda konsultandi poole, et saada sealt väike meene.

Rahvusraamatukogu väikese maja aadress on Narva mnt 11.