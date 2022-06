Yasmyn avaldas uue singli "Dance With Me"

Aasta naisartistiks valitud Yasmyn avaldas suvise singli "Dance With Me", mis on edasiarendus loost "I Like You A Lot".

"Minu uus lugu "Dance With Me" räägib täpselt sellest, mida kuulda on. Tahtsin luua midagi lihtsat, kaasahaaravat ja lõbusat. Midagi, mis on minu viimase aja loomingust pisut teistsugune," seletas Yasmyn.

Laulja sõnul on uus singel justkui edasiarendus loost "I Like You A Lot", mis on tema kontsertidel üheks populaarseimaks looks, mida esitada. "Seda laulavad kõik alati kaasa, loodan, et uus singel mõjub kuulajatele samamoodi," sõnas ta.

Lugu ilmus koostöös plaadifirmaga TIKS rekords ning selle produtsendiks on Caspar Màgus, kes on ka singlikujunduse autor.