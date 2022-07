Löök- ja vaskpillimängijate suvekursus toob Kullamaale 40 noort muusikut

Kursuste avamisel esmaspäeva pärastlõunal olid noored muusikud ise veel publiku hulgas. Etteaste tegid juhendajad, kelle käe all hakkavad noored laupäevani harjutama. Suvekursusi peetakse Kullamaal teist korda ning sseal saavad noored kuue päeva jooksul pühenduda täielikult muusikale.

"Vaadates seda imeilusat keskkonda ja ümbrust ja rahu, mis siin valitseb ja samal ajal kõik on olemas - kontserdimaja, kirik. Suurepärane - kõik mis ühe kursuse jaoks on vajalik," rääkis Eesti muusika- ja teatriakadeemia suvekursuste juhendaja Indrek Vau "Aktuaalsele kaamerale".

Kui mullu oli suvekursusel 24 noort, siis seekord lööb kaasa juba 40. Mõned neist olid Kullamaal ka eelmisel korral ja oskavad rääkida, mis sellise laagri puhul kõige toredam on.

"Mulle meeldis see, et igal õhtul olid kontserdid ja esinesid nii õpilased kui ka professionaalid," sõnas Sander.

Suvekursused kestavad laupäevani ja selle raames antakse publikule Kullamaal tasuta kontserte. "Kontserttegevus käib selle eriala ja meie ametiga kaasas ja seda on õpilastele ja inimestele vaja, et näha, kuidas see asi käib. Kutsun kõiki inimesi üle Eesti, kellel jätkub aega, sest kontserte on iga päev, kutsun kuulama ja ka üldiselt tutvuma Kullamaa rikkaliku kultuuripärandiga," lisas Indrek Vau.