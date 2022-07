Tallinna keskraamatukogu kutsub osalema ulmeloomingukonkursil

"Idee sündis sellest, et tahame ulmefännidena kaasa aidata Eesti uue ulme loomisele," selgitasid loomingukonkursi algatanud raamatukoguhoidjad Birgit Teemäe ja Tea Roosvald. "Sellistes formaatides tööde jaoks Eestis iga-aastast ulmekonkurssi ei ole ja mõtlesime, et võiks selle algatada. Lisaks on meil plaanis ellu kutsuda uus traditsioon tähistada septembris ulmekirjanduse päeva. Just sellel päeval teeme teatavaks ka ulmeloomingukonkursi võitjad."

Konkursile esitatud tööd peavad kuuluma ulmežanrisse selle kõige laiemas mõttes (sh kõik alamžanrid nagu teaduslik fantastika, fantaasia, õudus jne).

Laekunud ülilühijutte ja ulmepilte hinnatakse vanusekategooriates 13‒26 ja 27+. Žüriis osalevad ulmekirjanikud ja -kunstnikud ning raamatukoguhoidjad.

Võidutööd avaldatakse ulmeajakirjas Reaktor ning auhindadeks on raamatud Tallinna keskraamatukogult ning kirjastuselt Lummur.