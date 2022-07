Karl Martin Sinijärve raamatusoovitused: suursaadiku memo ja 33 lühijuttu

Paul Lettens "Suursaadiku memo. 70 aastat rahu koos NATOga" (Energiahoid OÜ)

Nojah. Eks see raamat sai valmis väheke enne seda aega, kui rahu mõiste – ja NATO mõiste – terake teised tähendused saivad ning pahad ehk rumalad võtsivad jälle sõda pidada. Nii et pealkirja tuleb vaadata omas ajas ning loota, et rahu tuleb tagasi ja kestab edasi.

Paul Lettens alustab maailma ja iseenese lahtikirjutamist oma sünniaastast (1949) ja struktureerib mälestustiku väga kaunisti ühes NATOga ajateljele. Märkides iga aasta sündmused nii iseoma kui kohalikus kui suure ilma elus ära. Mis loob raami. Ja siis ta räägib tolle tai töise aasta sees juhtunust. Vahel imetabaselt, vahel ülelibisevalt, alati omamoodi. Mõne mehe elu sisse mahub mitu elu ja igaüks ei peagi kirjanik olema. Kirjaoskaja küll. Haritud inimene ei kipu kunstilistesse kõrgustesse, ta räägib meile oma elust ja elu on olnud huvitav. Tostap ka raamat. Kes vähegi tahab viimast seitsetkümmet aastat läbi mõnusa normaalse sõbraliku inimese pilgu põgusalt uuesti elada, see võtku Lettensi teos julgesti lugeda. Elu on liiga palju väljakutseid vastu võtma pannud, et elualadel ülimasse tippu jõuda – ning nimelt seepärast saame teada kõigest sellest, millest tipust tulijad ei oska, julge, taha, jaksa ega viitsi kirjutada. Vajadust valetada ei ole, ajalugu oma kere järgi ümber õmblema ei pea - suurepärane raamat. Otsigu vigu nood, kes selle töö affid.

Igatahes selge on, et ekskirurgist eksdiplomaadiga julgeb minna ka ilmaruumi hämaramatesse ungastesse noitama – kui juhtubki, et diplomaat ei suuda kamaraks kiskuvast olukorrast välja rääkida, siis kirurg lahendab tumedate tegelaste tekitet probleemi terariista abil lõplikult ja elegantselt. Tohtritega ei tasu jamada, lugeda võib neid küll.

"Edasi novell. 33 lühijuttu" (Rahva Raamat)

Taas üks suurepärane suvelugemine, sealhulgas pikemat lugu pelgavale lugejale. "Edasis" on aastate jooksul nii mõnigi väärt uudisjutt trükivalgust näinud ning nende kaante vahele on nad kokku kogutud. Raamatu põhiosa koosneb siiski mineva sügisel välja kuulutet "Edasi" novellivõistlusele laekunud tööde paremikust. Ja kena läbilõige (vast mitte siiski ülevaade) eestikeelse jutukirjanduse hetkeseisust teos ongi.

Novell on mugav žanr lugejale ja kaunis keeruline kirjutajale. Lugu kõigi oma krutskitega tuleb mahutada küllaltki lühikesse vormi. Vormivigurdused aga väga hästi ei toimi, jutuvestmisekunsti tuleb vallata, konkreetsus on oluline. Samas teemapiire pole, saab visata nalja, panna hullu, lasta fantaasial lendu tõusta, mida iganes. Fantaasiaelemendid on tänapäevases kirjanduses juba nii peavool, et pigem üllataks padurealistlik agraarlugu sellest, kuidas naabrimees uue traktori järel käis. Lõpuks oleks põlisele linnainimesele seegi paras ulme. Jah, paarikümne aasta eest oleks küllap ulmeks liigitunud paljugi säherdust, mis täna igapäevase normaalse kirjandusena tundub.

Igatahes on siin väga erinevaid jutte väga erinevatelt autoritelt, päris tuntutest täitsa tundmatuteni ja seega võiks igasuguse maitsega lugeja siit vähemalt midagi meeldivat leida. Huvitavad on nad igal juhul kõik. Ja eks tasu silm peal hoida ka "Edasi" ajakirjal ning selle raamatusarjal – "Edasi" lood ei lähe üldjuhul hapuks, kannatavad rõõmuga lugeda ka aastate pärast. Mul ongi siin paar viimast aastakäiku laual, et suvel põhjalikumalt tutvust teha. Tasub käia neid kas või raamatukogus lappamas. Targemaks saab. Või – lollimaks ei jää, nagu ajakiri ise end kunagi reklaamis.

Kuulsin, et internetis ei pidanud ruum sel nädalal veel otsa saama, seega tipin siia kogumikus avaldet autorite nimed sisukorra järjekorras. Et kui kõnetab (ju kõnetab), siis on juba kiire põhjus pöörata tähelepanu eelsoovitet koguteosele. Nüüd autorid tulevad mürinal kõik: Kertu Moppel, Mudlum, Ave Taavet, Piret Raud, Kristel Mägedi-Vaik, Mait Vaik, Mari-Liis Müürsepp, Eva Koff, Timo Treit, Mari-Ann Kass, Triin Tasuja, Peeter Sauter, Urmo Jaanimägi, Aurelia Aasa, Jan Kaus, Vahur Afanasjev, Meiu Münt, Tiit Lukki, Olav Osolin, Toomas Jürgens, Piret Paluteder, Indrek Mustimets, Merilin Jürjo, Paul Hubert Kotli, Diana Luik, Laura Kalle, Andra Teede, Olev Remsu, Ilona Piirimägi, Ester Urbala, Susan Luitsalu, Jüri Kolk, Armin Kõomägi.