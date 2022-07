Iraani kohus mõistis filmilavastaja Jafar Panahi kuueks aastaks vangi

Eelmisel nädalal Teheranis vahistatud Panahi peab kandma talle varem mõistetud karistust, vahendab Screen Daily.

"Panahi mõisteti 2010. aastal kuueks aastaks vangi ja viidi seetõttu Evini kinnipidamiskeskusesse, et ta saaks seal oma karistust kanda," rääkis kohtu esindaja Massoud Setayeshi.

Panahi vahistati eelmisel nädalal pärast seda, kui ta läks koos kolleegide ja advokaatidega prokuratuuri, et uurida Iraani filmimehe Mohammad Rasoulofi varasema vahistamise kohta, kuid peeti siis ise kinni.

Panahi mõisteti 2010. aastal süüdi riigivastases propagandas pärast seda, kui ta avaldas toetust valitsusvastaste protestide ja filmide suhtes, mis kritiseerisid tänapäeva Iraani. Samuti keelati tal riigist lahkumine ja filmide tegemine. Panahi kandis pärast 2010. aasta süüdimõistmist kaks kuud vanglas, enne kui ta tingimisi vabastati, mis oli tühistatav.

Iraani ametivõimud arreteerisid Rasoulofi ja teise Iraani filmitegija Mostafa Al-Ahmadi 8. juulil sotsiaalmeediasse postitatud üleskutse tõttu, milles nad avaldasid arvamust meeleavaldajate suhtes rakendatud repressioonide vastu riigis. Nende vahistamine on kutsunud esile kasvavad protestid filmitööstuses üle kogu maailma.

Panahi 1995. aasta film "The White Balloon" ("Valge õhupall") võitis 1995. aastal Cannes'is Camera d'Or'i preemia. Filmi "The Mirror" ("Peegel") eest võitis ta 1997. aastal Locarno filmifestivalil Kuldleopardi preemia, seejärel Kuldlõvi 2000. aastal filmi "The Circle" eest Veneetsia filmifestivalil. Filmi "Taxi" eest võitis ta 2015. aasta Berliini filmifestivalil Kuldkaru.

Rahvusvaheline ohus filmitegijate koalitsioon (International Coalition for Filmmakers at Risk, ICFR) avaldas reedel avaliku kirja, et protesteerida Teherani filmitegijate ja kunstikogukondade vahistamislaine vastu, nimetades Panahi üheks Iraani hinnatumaks rahvuslikuks aardeks.