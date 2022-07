Meremuuseum avab Lola Tehveri maalinäituse "Sireenide laul"

"Merekultuur elab ka kunstis. Seni oleme toonud avalikkuse ette merehõngulist loomingut eelkõige püsiva ekspositsiooni või ajutiste näituste osana. Edaspidi soovime pöörata sellele suuremat tähelepanu," ütles Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

"Merele pühendatud ja sellest innustatud kunstiteosed annavad edasi merekultuuri osa, mis sõnadesse ei mahu. Tänavu toome esile Lola Tehveri loomingu, mis avab tuhandete aastate eest sündinud uskumusi mere ja naiste seoste teemal."

Lola Tehveri maalinäitus "Sireenide laul" ootab külastajaid Paksu Margareeta esimese korruse galeriis. See hõlmab kaheksat värvirohket teost, millest igaüks käsitleb naiseks olemise vormi ning naisenergia teadlikku kasutamist.

"Minu maalide kuju võtnud lood sireenidest on lood teatud väelisest osisest, mis on naistes kõigi kultuurikihtide kiuste säilinud. Sellest kujunes saladus, mille me tihti unustame – naistel on jõud, mis on loomupäraselt meie sees," sõnas Tehver.

Maalikunstnikuna on Lola Tehver osalenud mitmel rahvusvahelisel grupinäitusel nii Veneetsias (2014) kui ka Soomes (2020) ning Lätis (2021). Alates 2016. aastast on toimunud mitmeid grupi- ja isikunäituseid Eestis. Tema kunstiteoseid leidub paljudes erakogudes Eestis ja mitmel pool välismaal.

Tehveri maalinäituse "Sireenide laul" avasündmus toimub Paksus Margareetas neljapäeval, 28. juulil. Näitust saab külastada suurtükitorni esimesel korrusel alates 29. juulist kuni aasta lõpuni.

Möödunud aasta alguses oli samas galeriis võimalik tutvuda Katrin Karu mereteemalise maalinäitusega "Veetee". Seejärel avaldas Eesti Meremuuseum galeriis ülevaateid Eesti polaaruurijate panusest teadustöösse Teravmägedel ja Lennusadama vesilennukiangaari taastamisest muuseumiks.