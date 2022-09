Fotod: Meremuuseum kasutab esimese Eesti muuseumina liitreaalsust

Liitreaalsuse abil saab Paksus Margareetas tutvuda kaheksa laeva ajalooga. Nende hulka kuuluvad purjelaevad Hioma, Jaen Teär ja Tormilind, aurulaevad Suur Tõll, Vironia ja Eestirand ning mootorlaevad Estonia ja Fryderyk Chopin. Lugusid panid kokku meremuuseumi teadurid. Tehnilise teostuse eest kandis hoolt rahvusvaheline võrgu- ja telekommunikatsiooniettevõte Ericsson, kelle tehnoloogiapartneriks oli Eesti digitoodete disaini- ja arendusettevõte Mobi Lab.

"Tegemist on uue põlvkonna digilahendusega. Tulevik võib olla just selle päralt. Liitreaalsus on aktiivselt kasutusel näiteks meelelahutuses, sõjanduses ja disainis, muuseumitesse on see aga alles jõudmas," ütles Ericsson Eesti juhatuse esimees Andrus Durejko.

"Esialgu jutustame liitreaalsuse vahendusel Eesti ajaloos märgilist rolli omanud laevade käekäigust. Loodame seeläbi muuta merendust veelgi huvitavamaks nooremate, aga ka teiste külastajate jaoks," selgitas Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

Uue digilahenduse kasutamiseks on tarvis nutiseadet, mida saab meremuuseumis kohapeal kasutada ilma täiendava tasuta. Iga seade, aga ka laevamudel on varustatud juhistega, mis aitavad liitreaalsust võimalikult mugavalt kasutada.

Meremuuseum on esimene muuseum Eestis, kus saab tutvuda ekspositsiooniga liitreaalsuse vahendusel, järgmisel aastal loodetakse sama lahendusega tutvustada ka jäämurdja Suur Tõll ruume ja ajalugu.