Billie Eilish avaldas lühialbumi "Guitar Songs"

Kaks uut lugu pealkirjadega "TV" ja "The 30th" produtseeris Eilishi vend Finneas, kellega koos laulja need ka kahasse kirjutas.

Apple Music 1 antud intervjuus märkis Eilish, et kirjutas loo "The 30th" detsembris ja see oli esimene lugu, mille ta tegi pärast oma teise stuudioalbumi "Happier Than Ever" ilmumist.

"Selle nimi on "The 30th", sest 30. novembril juhtus midagi ja see oli kõige kirjeldamatum asi, mille tunnistaja ma olen olnud ja mida kogenud," rääkis ta intervjuus.

Eilish märkis, et lugu "TV" kirjutasid nad valmis mitme kuu jooksul, sest tuuril olles oli neil vähe aega muusikat teha. Nad kirjutasid loo valmis pärast seda, kui lekkis uudis, et USA ülemkohus plaanib taganeda ajaloolisest Roe vs. Wade otsusest, millega 1973. aastal seadustati abort kogu riigis.