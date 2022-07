Eesti politseimuuseumi kogu täienes 86-aastase kaatriga

Piirivalvekaater pardanumbriga 024 saabus Rakverre 100 kilomeetri kauguselt Mustajõe kordonist, kus ta üle 20 aasta Narva jõel salakaubavedajaid kimbutas ja talviti jääd murdis. Nüüd on see kõik ajalugu ja piirivalvekaatri uus elu algab politseimuuseumi hoovis.

Värske eksponaadi saabumine tekitab parasjagu elevust, kuid kaatrit lähemalt uurima külastajad veel ei pääse.

"Üks väiksem kaater meil praegu juba on, selle pardal võivad lapsed ja täiskasvanud istuda, seda lähemalt uurida, aga eks me enne olemasoleva kaatri restaureerime ära ja siis vaatame, kui suures mahus me laseme külastajad sinna sisse. Aga kindlasti pääseb sinna päris lähedale vaatama, milline see kaater seest on," ütles SA Virumaa Muuseumite juht Viljar Vissel.

86 aastat tagasi Soomes valmistatud kaatri annetas muuseumile politsei- ja piirivalveamet, mis selle omakorda kunagi soomlastelt kingiks sai.

"See on ju ajalugu. Ehk 1996. aastal tuli Soomest ju palju asju Eesti politseile, olgu see nõustamine, olgu need alkomeetrid, kiirusemõõtjad, kaalubussi elemendid, kõik tuli ju Soomest. Ja ta on ju 1936. aastal ehitatud ehk seda enam on põhjust teda säilitada," rääkis politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa.

Väidetavalt pole taolisi kaatreid säilinud ei Eestis ega ka Soomes.