Politseimuuseumi kogusse lisandus PPA peadirektori välivorm

PPA peadirektor Egert Belitševi sõnul on politseimuuseum tänuväärne politseiniku ameti tutvustaja. "PPA ja politseimuuseumi hea koostöö on kestnud üle kümne aasta. Selle ajaga on muuseumist saanud armastatud külastuspaik, mis tutvustab nii Eesti politsei lähiajalugu kui ka tänast tööd. Nii mõnigi laps võib just tänu Rakveres veedetud tundidele valida tulevikus politseiniku, uurija või piirivalvuri elukutse. Seetõttu tänan südamest kõiki, kes on politseimuuseumi igapäevase tegevusega seotud ja teevad lastele külastuse meeldejäävaks," sõnas ta.

Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa sõnul pingutab muuseum selle nimel, et lapsed saaksid politseitööd ise kogeda. "Tänu heale koostööle PPAga oleme kogusse saanud nii varasemalt kasutuses olnud töövahendeid kui ka kaasaegseid seadmeid. Väga suur osa meie väljapanekust on selline, kus eksponaate saab katsuda ja kasutada. Politseimuuseumi suurim väärtus peitubki selles, et siin ei pea politseitööd klaasi tagant vaatama, vaid saab seda järgi proovida," ütles Eesmaa.

PPA peadirektori muuseumile annetatud välivormi on esimene rohelist värvi komplekt kõrgemate politseijuhtide vormide seas. Varasemalt kuulub samasse kogusse ka senise peadirektor Elmar Vaheri tavavorm ning kunagise Politseiameti peadirektor Ain Seppiku punast tooni politseivorm 1990-ndate algusest.

2013. aastal avatud Eesti Politseimuuseum on interaktiivne tervele perele mõeldud muuseum-teemapark. Muuseum annab ülevaate tähtsamatest valdkondadest politsei töös ning kogub ja säilitab politsei ajaloolist pärandit. Muuseumis saab näiteks proovida politsei varustust, võtta sõrmejälgi, kehastuda eriüksuslaseks, kohtueelse uurimislabori spetsialistiks, mõõta kiirust ja enda reaktsioonikiirust. Avatud on mängutuba ning sisehoovis saab näha helikopterit, mootorratast, politseijaoskonda ja liiklusväljakut.