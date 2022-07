Viive Noor avas Kunstiaknal näituse "Unistaja"

Viive Noore sõnul on loomingut mitut sorti ning tema näituste vahel ei ole selget piiri – sujuvalt läheb üks teema teiseks üle. "Minu pildid ongi "mina" sellel ajahetkel. Muutun mina, muutuvad ka pildid. Me ei ole täna kunagi sama inimene, kes me olime eile, aga meie põhiolemus ei muutu iial. Nii on ka piltidega. Natuke juba näen oma viimaste piltide põhjal, kuhu teel olen, aga hetkel on see pigem aimdus. Täna olen unistaja," tõdes ta.

Raamatukujundaja, illustraator ja vabagraafik Viive Noor lõpetas Eesti Riikliku Kunstiinstituudi 1981. aastal moekunstnikuna, ta kuulub Eesti Kunstnike Liitu, Eesti Kujundusgraafikute Liitu, IBBY Eesti sektsiooni, Itaalia Eesti Seltsi, Rahvusvaheline Kunsti Laboratoorium, Mega Art (Itaalia). Esimest korda osales ta näitusel 1978. aastal ning nüüdseks on ta osalenud enam kui 400 näitusel. Isikunäitusi on tal olnud 88, neist 70 Eestis.

Näitus on avatud 26. augustini.