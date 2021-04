Viive Noor: Eesti kunstnike vastu on Venemaal suur huvi

Eesti illustratsioonikunst on näituse korraldajate sõnul viimase kümne aasta jooksul maailma üha rohkem tähelepanu saanud. Triennaali kuraator Viive Noor leiab, et novembris Tallinnas toimunud ja nüüd osaliselt Moskvasse liikunud näitus kinnitab, et eesti illustratsioonikunst liigub maailmaga samu radu pidi.

"Kui meil oli esimene triennaal 2003. aastal, siis tekkis meil väga hea kontakt Moskva parimate illustraatoritega, kes on ka maailma tippude hulgas. Tol ajal oli veel lihtne liikuda ringi – nemad on siin käinud, meie oleme seal käinud," rääkis Noor "Aktuaalsele kaamerale", lisades, et näitusi vahetatakse omavahel pidevalt.

"Meie näitused on seal väga oodatud ja palju publikut käib seal, meie kunstnikud on käinud kohal ja teinud workshop'e. Et huvi on tohutult suur tegelikult," tõdes Noor.

"Kes meist praegu teab, mis toimub homme ja tegelikult ongi nii, et kui meie näituse avamine oli seal – mul on Moskvas palju sõpru illustraatorite hulgas ja nad kõik lausa pisarsilmil kirjutasid, et see on esimene näitus, kuhu me võime reaalselt kohale minna. Just siis kõik avanes," sõnas Noor, märkides, et näituse avamine oli justkui väike ime.