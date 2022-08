Pärnu orelifestivali kontserti ilmestavad pildid Pärnust

Ines Maidre on oreliprofessor Bergeni ülikooli Griegi akadeemias, aga suved veedab ta Pärnus ja on alati ka orelfestivalil üles astunud. Seekord, pidades festivali korraldamisel nõu Pärnu loomeliitude aktsiooniga "Raamid", tuligi mõte paluda Marten Martšenkovi oma piltidega kontserdil nii-öelda kaasa teha. Ines Maidre on tema Pärnust tehtud pilte juba tükk aega imetlenud.

"Ta on Facebooki loonud ühe väga toreda grupi "Imeline Pärnu linn". Ja mina kui ka pärnakas, kes tunneb suure osa aastast igatsust Pärnu järele, kuna ma siin kogu aeg ei ole, siis ma hoolega vaatan neid. Ja need on tõesti mitte ainult dokumenteerivad fotod, vaid ka väga kunstipärased fotod. /.../ Mulle tundus kuidagi, et anda sellele kontserdile ka selline raam nagu "Pärnu Promenaadid". Sellega seoses muidugi tundus mulle, et üks pilt võib väga palju seda muusikat veel täiendada," selgitas Maidre.



Martšenkov ütles Ines Maidre kõne peale kohe "jah".

"Ma olen seda gruppi teinud nüüd pea kolm aastat, seal on peaaegu 8000 liiget. Sinna ma panen Pärnu linnast pilte ja arvatavasti sealt grupist ta mind leidiski. /.../ Pilte on mul kümnetes tuhandetes. Ma olen kõik need kolm aastat paralleelselt ka Pärnu linna pildistanud. Grupi tarbeks ja ka enda tarbeks," ütles Martšenkov.

Reedesel kontserdil, kus kõlab Pärnu heliloojate looming, teevad kaasa Ivo Lille saksofonil, Iris Maidre-Aarvik vioolal ja sopran Kai Kallastu.