Galerii. Vabagraafikute ühendus avas näituse loodusest linnakeskkonnas

Näituse avamisel luges Maarja Pärtna katkendeid varsti ilmuvast raamatust "Elav linn" ja toimus Kaarel Kütase performance. Näituse kuraatorid on Lilli-Krõõt Repnau ja Mari Prekup.

"Linnad on mõeldud küll inimestele, kuid selles tehiskeskkonnas elame koos mitmete erinevate liikidega ning oleme põimitud põnevate taimekooslustega. Tihtilugu ei mõtle me linnast kui kihavast elukeskkonnast, kuid roheline mõtlemisviis ning koos kasvamine on oluline igal rohujuure tasandil," seisab näituse tutvustustekstis.

"Näituse projekt vaatleb esialgu nähtamatut loodust meie ümber ning pöörab tähelepanu sellele, mis võib jääda varjule. See on omamoodi rännak, süvenev avatud meeltega vaatlemine linnaruumis: ärkamine ning märkamine, unistamine ja koosmõtlemine. Dialoog, mis võiks rikastada nii maastikul liikujat kui ka linnas uitajat."

Näitusel osalevad kunstnikud: Kadri Toom, Virge Jõekalda, Illimar Paul, Kristina Paabus, Maarja Nurk, Killu Sukmit, Marilyn Piirsalu, Riin Maide, Anna Škodenko, Andres Tolts (VGÜ kollektsioon), Kaarel Kütas, Britta Benno, Merilyn Lempu, Andrus Joonas, Taave Tuutma.

Näitus on osa Biotoopia kunstiprogrammist. Näituse juurde kuulub ka haridusprogramm, mis läbi erinevate perspektiivide otsib kokkupuutepunkte loodusega linnaruumis ja keskendub Viljandile.

Näitus jääb avatuks 10. septembrini.