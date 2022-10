Graafik Kadri Toom: välise avarusega tekib ka sisemine avarus

Sel nädalal külastas kultuurisaade "OP" graafik Kadri Toomi. Toom, kes neil päevil tegeleb psühhiaatriakeskusesse näituse loomisega, märkis saates, et selleks, et olla sisemiselt avatud, peab end ka väliselt avarusse viima, mistõttu proovib ta oma töödega seda vaatajateni tuua.

Hiljuti käis Toom Inglismaal Bristolis rahvusvahelisel graafikakonverentsil Impact, mis on graafikute jaoks aasta põhisündmus, kuhu tulevad üle maailma graafikakunstnikud ja teoreetikud kokku. "Seal oli väljas selline suur näitus, kuhu iga kunstnik sai väikse messiboksi ning sinna tehti avatud kutsung. Sealt sõelast läbi pääseda ei ole kõige lihtsam, aga kokku oli üle maailma 160 graafikakunstnikku, kes oma töid näitasid. Mina viisin ka oma tööd kaheks päevaks sinna," kirjeldas ta.

Toom võttis endaga Inglismaale kaasa seeria "Maa all ja maa peal", mis tegeleb maastikukogemuse ja nähtamatute visioonidega, mis sellest tekivad.

Neil päevil tegeleb Toom näitusega, mis pannakse järgmisel nädalal Sensuse psühhiaatriakliinikusse üles. Graafik tõdes, et vaimse tervisi teemad on talle olulised, sest need puudutavad nii teda kui ka teda ümbritsevaid inimesi. "Minu jaoks on huvitav võimalus, teha sellises kohas näitus, sest publik on ilmselt teistsugune sellest, kes tavaliselt näituseruumi satub."

"Ma lähenesin sellele teemale hästi intuitiivselt ja kuidagi vabalt, otsides endas peegeldusi, mis selle teemaga seostuvad. Ma liikusin näitust ettevalmistades üsna palju looduses ja kogusin suvelõpu kuivanud taimi ja seemneid ning jälgisin looduslikke protsesse nagu närbumine, kuivamine ja puhkeolekuks valmistumine. Mulle tundub, et pausi võtmine on hästi oluline selle vaimse tervise kontekstis," kirjeldas ta.

Toom selgitas, et kasutas näitusele tehtud töödel intensiivseid värve, mis võiksid vaatajatele anda sisemist jõudu või mõtteid, kust seda leida. "Tihti on meil vaja mingit avarust ja maastikul käimine pakub seda. Sa saad kitsusest, majade vahelt, ruumidest ja inimeste vahelt välja. Seoses sellise välise avarusega tekib ka sisemist avarust."