Elektroonilise popmuusika bänd GusGus avaldas uue lühialbumi

Islandi bändi GusGusi seni viimane album "Mobile Home" ilmus 2021. aastal ning nüüd andis bänd välja uue lühialbumi pealkirjaga "Bolero".

Lühialbumilt leiab loo "Hold Me In Your Arms Again" (koostöös John Grantiga) kolm eri versiooni. Albumi viimase remixi aitas koostada Tiefschwarz.

GusGus esineb 21. augustil Tallinnas klubis Hall.