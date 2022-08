Nädalavahetuse menukaim film kinodes oli "Killerite kiirrong"

"Killerite kiirrong" lükkas troonilt animaseikluse "DC Superlemmikute liiga" ("DC League of Super-Pets"), mis kogus sama ajaga 4300 külastust (kokku 16 199 külastust). Esikolmikus jätkas ka "Käsilased 2" ("Minions: The Rise of Gru"), mis kogus 4039 külastust (kokku 123 087 külastust).

Edetabelis jätkasid ka "Moulin Rouge'i" ja "The Great Gatsby" lavastaja Baz Luhrmanni muusikaline draama "Elvis", mis kogus 1343 külastust (kokku 40 062 külastust), MCU superkangelasefilm "Thor: armastus ja kõu" ("Thor: Love and Thunder"), mis kogus 1199 külastust (kokku 50 902 külastust), märul "Top Gun: Maverick", mis kogus 644 külastust (kokku 57 930 külastust) ja "Apteeker Melchior", mis kogus 427 külastust (kokku 122 800 külastust).