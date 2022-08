Suri näitleja Denise Dowse

Denise Dowse mängis oma elu jooksul ligi 120-s filmis ja sarjas alates aastast 1989.

Denise surmast teatas tema õide Tracey Dowse sotsiaalmeedia vahendusel, kes kirjeldas teda kui kõige paremat õde, hiilgavat näitlejat, mentorit ja lavastajat.

"Soovin võtta hetke, et tänada sõpru ja perekonda toetuse ja palvete eest," seisis ametlikus avalduses. "Raske südamega teatan kõigile, et mu õde, Denise Dowse, on liikunud edasi teispoolsusesse, kus teda ootab juba meie perekond. Ta oli minu parim sõbranna ja viimane perekonnaliige," lisas Dowse õde.

Denise Dowse viidi augusti alguses koomaga haiglasse, mille põhjustas bakteriaalne meningiit.

Dowse mängis näiteks sellistes sarjades nagu "Beverly Hills, 90210", "Snowfall", "Imposters", "The Resident", "Seinfeld", "Buffy the Vampire Slayer", "Charmed", "Sister, Sister", "Moesha", "Full House", "Murphy Brown", "Chicago Hope", "Girlfriends" ja "ER".