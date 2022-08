Ahto Külvet: miks on nii, et pärast Bowie surma läheb tema viimase plaadi hind kahekordseks?

26. ja 27. augustil toimub Tartus Psühhodisko VIII rahvusvaheline konverents "Plaadipo(e)eetika", kus muuhulgas arutletakse selle üle, miks on nii, et kui artist sureb, läheb tema viimase plaadi hind kahekordseks.

Festivali kunstilise juhi Ahto Külveti sõnul on vinüülplaate koguv kogukond väga kokkuhoidev ning takistus pole isegi keelebarjäär. "Meie peaesineja Akira Yamanaka tuleb Jaapanist ning ta ei oska ühtegi teist keelt peale jaapani keele, aga arvuti vahendusel saame väga hästi suheldud," kirjeldas ta.

Yamanaka kutsuti festivalile seetõttu, et ta on esimene inimene maailmas, kes kirjutas kataloograamatu Nõukogude Liidu plaadifirmast Melodia. Külveti sõnul on Yamanaka kirjutamise viis põnev. "See näitab kultuuri- või maailmavaateülest lähenemist vinüülplaatide maailmas."

Külvet tõi välja, et enam kui 200-leheküljelises raamatus on eesti muusikat mainitud vähemalt 35 korda. "See näitab seda, kui põnev oli eesti muusika Nõukogude Liidu ajal ja ka pärast seda kui Melodia kokku kukkus," märkis ta.

Konverents kannab pealkirja "Plaadipo(e)eetika", mis märgib nii plaadipoeetikat kui ka plaadipoe eetikat. Külvet, kes ka ise plaadipoodi omab, tõdes, et plaatidega seotud eetika on miski, millega poodnikud igapäevaselt tegelema peavad. "Kas tõesti peab nii olema, et kui David Bowie ära sureb, läheb tema viimase plaadi hind kahekordseks?" küsis ta.

Plaadipoodide eetikast rääkimiseks toimub laupäeval vestlusring, kus olevad ka välisriikide plaadipoodnikud – näiteks liitub vestlusringiga videosilla vahendusel Kiievis tegutseva Gram plaadipoe juhataja. Külveti sõnul on põnevad just Ukraina plaadipoodides tehtud muutused, sest palju on artiste ja plaadifirmasid, keda enam ei müüda ega esindata.

Külvet tunnistas, et ka tema on viimasel ajal üha vähem vene artistide ja heliloojate muusikat lasknud. Siiski leiab ta, et kõik pole mustvalge, sest on ka neid vene artiste, kelle kuulamine Venemaal keelatud on, märkides, et praegu pannakse ansambli Kino kuulamise ja mängimise pärast Venemaal ja Valgevenes inimesi ka vangi.