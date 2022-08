Psühhodisko konverents arutleb plaadimüügiga seotud eetika ja poeetika üle

Programm algab 26. augustil Akira Yamanaka (JPN) ja Psühhoteegi ühisnäituse "Vinüülplaadid raudse eesriide tagant: "Soviet Groove Disc Guide"" avamisega Aparaaditehase valges kasvuhoones "Galeriide öö" raames.

Näitus tutvustab raamatut "Red Funk: Soviet Groove Disc Guide", mis on esimene Nõukogude Liidu monopoolse plaadifirma Melodia väljaannetest ülevaate andev kataloog. Et raamat on jaapanikeelne, on näitus varustatud inglis- ja eestikeelsete tõlgetega ning külalistel on näituse avamisel võimalik tõlgi vahendusel kuulda miks Akira Yamanaka sellise kataloogi avaldas; kuidas ta materjali välja kaevas; milline on olnud raamatu retseptsioon jaapanlaste seas; milline on tema suhe Eesti muusikaga jm.

Näituse avamisele järgneb kell 20 filmi "High Fidelity" ("Elu edetabelid") linastus Tartu Erinevate Tubade Klubis, ühtlasi saab Aparaaditehase hoovis kuulda hiliste öötundideni Akira ja Andreas McKeough DJ-set'i.

Konverents-festivali teisel päeval, 27. augustil toimub Aparaaditehase tänavaturust osana Psühhodisko vinüülplaaditurg, kus on esindatud vinüülplaadimüüjad nii Eestist, Lätist kui ka Soomest. Õhtul kell 17 Plantariumis saab kuulata loodushäälte salvestaja ja loodusfotograafi Veljo Runneli helirännakul "Metsikute helide lumm" ning tutvuda metsikute helide talletamiseks vajamineva salvestustehnikaga.

Soome eksperimentaalpopi muusik Jaakko Eino Kalevi. Autor/allikas: Sanna Lehto

Kell 19 vahetavad Tartu Erinevate Tubade Klubis Eesti, Läti, Soome ja Ukraina plaadimüüjad mõtteid plaadipoodide hingeeluga seotud teemadel ning räägivad plaadipoe-eetikast. Tänavuse konverentsi lõpetab Psühhoteegi ja plaadipoe Terminal ühispidu Western Rock vs Eastern Block, mille peaesineja on Soomest pärit eksperimentaalse popi tegija Jaakko Eino Kalevi. Lisaks Kalevi etteastele mängivad plaate Terminali plaadipoe eestvedaja Sander Varusk, Soome plaadipoe Redhill Records esindaja Aku Helin ning Psühhoteegi DJ-d Ahto Külvet ja Markko Montvila.

"Kõik Psühhodisko konverentsid on sündinud kokkupuutest inimestega, kes on panustanud vinüülplaadimaailma avardamisse mõne olulise teema kaudu. Akira Yamanaka on hea näide ühest sellisest tegelasest – ta on esimene inimene, kes pani kokku Melodia plaadifirma kataloogi. On muidugi üsna irooniline, et selline kataloog nägi ilmavalgust alles 2022. aasta jaanuaris ning on ilmunud vaid jaapanikeelsena," kommenteeris Ahto Külvet tänavuse Psühhodisko konverentsi peaesineja valikut.

"Tänavuse konverentsi pealkiri "Plaadipo(e)eetika" viitab aga vinüülplaadimaailmaga seotud eri tahkudele: kui plaadipoe-eetikaga seonduv lähtub rohkem isiklikest küsimustest, millega olen plaadipoe pidamisel silmitsi seisnud ja mida sooviks arutada teiste plaadipoodnikega Eestist ning lähiriikidest, siis plaadipoeetika viitab sellele, et vinüülplaatidelt ning helisalvestistelt laiemalt võib leida palju enamat kui vaid rütmimuusikat – noile on talletatud nii tekste, kultuurilugu kui ka loodushelisid, millest viimasega on tegelenud lähemalt üks meie tänavuaastastest esinejatest, loodushäälte salvestaja ja bioloog Veljo Runnel."

Psühhodisko VIII rahvusvahelise konverentsi kohta leiab lisainfot konverentsi veebilehelt.