Kirjandustänava festival tähistab Aino Perviku juubelit ja uurib trammi rolli eesti kirjanduses

10. septembril toimub Kadriorus Koidula tänaval kuues Kirjandustänava festival, mis saab hoo sisse Köleri 28 maja seinal mälestustahvli avamisega Ellen Niidule, seejärel on päeva jooksul oodata üle 60 kirjandusliku sündmuse vestlusringidest ja luulelugemistest jalutuskäikude ja mõtete õngitsemiseni. Esile on toodud ka mitmed tänavused juubilarid.

"Juubelid ja sünniaastapäevad on lihtsalt üks hea põhjus konkreetsest kirjanikust rääkida ja see paneb ka fantaasia tööle," sõnas Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino.

Näiteks Aino Perviku juubelit tähistab festivalil puu külge n-ö kinni jäänud õhupallikorv, kus lapsed saavad Kunksmooriga kohtuda. Eduard Bornhöhe ja Paul-Eerik Rummo juubeliaastad saavad kokku Marten Kuninga "Viimse reliikvia" laulude töötluses verandakontserdil. Karl Ristikivi maailmatunnetusest saab osa purskkaevu ääres näitlejate esituses tema mõtisklusi kuulates. Õhtuse luulepikniku peaesineja on Paul-Eerik Rummo, keda saksofonil saadab Raivo Tafenau.

"Ning ühe erilise tähtpäevana oleme välja toonud 60 aasta möödumise esimese legendaarse luulekasseti ilmumisest – seda tähistab tänaval sellele kirjandusnähtusele pühendatud koomiksinäitus," lisas Vaino.

Päeva jooksul saab luigetiigi ääres luulet õngitseda ning Poska tänavale pargitud vanas trammis kuulata, millist rolli on tramm mänginud eesti kirjanduses. Katkendid on sisse lugenud Theatrumi näitlejad, kes hommikul ka linna vahel sõitvas trammis luulet loevad. Kogu päeva on palju tegevusi mõeldud lastele, kohale tuleb ka mustkunstnik.

"Muidugi on jälle tulekul raamatuesitlused, avalikud salvestused, lõbusad viktoriinid, ettelugemised ja palju muud," sõnas Vaino. "Aga usun, et tänavuse festivali tippsündmus on meie festivali lõpetav aktsioon, mis on pühendatud 100 aasta möödumisele Arved Viirlaiu sünnist."

Viirlaiu tuntuim romaan "Ristideta hauad" ilmus 70 aastat tagasi ning on ootamatult jälle päevakajaliseks muutunud, märkis Vaino. "Romaanis kujutatud Eesti vabaduse eest võidelnud noori mehi ja naisi meenutame festivalil auseisakuga, selleks rivistuvad Koidula tänaval üles sada riigikaitse suunal õppivat mundris õpilast."

Õhtupimeduses saab mööda tänavat nende eest läbi kõndides klappidest kuulata nii Viirlaiu kui ka tema romaani kohta ning jalutuskäigu lõpetada väikese kontserdi kuulamisega Luigetiigil.

Kirjandustänava festival toimub Kadriorus Koidula tänaval kuuendat korda. Koidula tänav on kirjandusega seotud tänav. Ühes otsas asub Tammsaare muuseum, teises otsas Vilde muuseum ning keskpaigas eesti kirjanikele ehitatud kortermaja, kus elavad ka tänasel päeval mitmed kirjanikud ning kus nüüd on avatud Mati Undi muuseum. Tänava alguses on Lugemispaviljon.

Kirjandustänava festivali eesmärk on tõmmata tähelepanu eesti kirjandusele, kirjanduspärandile ja kirjanduslikule avalikule ruumile meie ümber.

Festivali korraldab Tallinna kirjanduskeskus, täpsema programmi leiab kirjanduskeskuse kodulehelt.