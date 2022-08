"Raamatuhoidja": Vormsil elamiseks pead olema tõeline optimist

Vormsi raamatukogul on teadaolevalt kaks algust: 1919. aastal asutati rootsikeelne ning 1924. aastal eestikeelne raamatukogu. Nagu praegu, asus ka tollane raamatukogu kooliga ühe katuse all. Ilusa eestiaegse koolimaja esimesel korrusel hoiab raamatutel ja lugejatel juba viiendat aastat silma peal Ene Rand.

Raamatukoguhoidja Ene Rand sattus Vormsi saarele 40 aastat tagasi. 1982. aastal suunati noor toiduainete tehnoloog tööle Vormsi meiereisse ja temast sai võimeister. Viljandis sündinud Ene Rand käis kooli ajal kohustuslikus korras linnaraamatukogus raamatuid parandamas ja riiulisse sättimas. Sel ajal poleks ta osanud raamatukoguhoidja tööst undki näha, ent nüüd ei vahetaks ta seda millegi vastu.

Vormsi kooli õpilased on raamatukoguhoidjale hästi teada, sest esmaspäeviti, kui raamatukogu uksed on suletud, õpetab Ene Rand tüdrukutele käsitööd.

Vormsi raamatukogu pärl. Enne teist maailmasõda valminud raamatukapid. Autor/allikas: Lisete Velt/Klassikaraadio

"Meie tüdrukud hakkavad seitsmendas klassis valmistama endale Vormsi rahvariideid ja üheksanda klassi lõpuks on neil see komplekt valmis," rääkis Rand Vormsi kooli käsitöötundide eripärast.

Seeliku kingib tüdrukutele kool, aga ülejäänud detailid valmistatakse ise. "Alates vikeldatud vormsi sokist alusseeliku ja tanudeni. Rääkimata siis vardakotist, bindpungenist, ilma milleta vormsi naine välja ei läinud, sest tal pidid käed kogu aeg käima. Ja kui naisel käed ei käinud, siis öeldi, et istub kui mees," märkis Rand.

Vormsi raamatukogu laste- ja noorteraamatute tuba. Autor/allikas: Lisete Velt/Klassikaraadio

Vormsi raamatukogu pärliks nimetab Ene Rand enne teist maailmasõda valminud raamatukappe, mille klaasi taha on seatud raamatukogu kõige vanemad raamatud. Kõige vanem eksemplar pärineb aastast 1928. See Selma Lagerlöfi "Soosauniku tütar" on omal ajal kuulunud Norby algkoolile ja kingiti raamatukogule selle 100. aastapäevaks.

"Vot see on nüüd raamat, mida ei ole ka Haapsalus Iloni Imedemaal," sõnas Rand, hoides käes Ilon Wiklandi rootsikeelset raamatut "Sammeli, kom". Rootsikeelset kirjandust on Vormsi raamatukogus mitme riiuli jagu ja neile jagub samuti lugejaid.

Vormi raamatukogu ühel seinal näeb koopiat 1880. aastal valminud puitjoonistusest. Autor/allikas: Lisete Velt/Klassikaraadio

Laste- ja noorteraamatutele on raamatukogus terve tuba ja lausa nii suur, et sinna mahuvad ära kõik Vormsi kooli 18 õpilast.

"Mina alustan alati laste- ja noortekirjandusest, sest kui me ei kasvata lapsi ja ei oska neile soovitada, siis meil tulevikus lugejaid ei ole," rääkis Rand. Raamatukoguhoidja on sättinud lastetoa põrandale suure ja pehme vaiba, õmmelnud kott-toolid ning akna alla viinud diivani.

Raamatukoguhoidja Ene Rand tööpostil. Autor/allikas: Lisete Velt/Klassikaraadio

"Vahest ongi niimoodi, et mõni isa või tuleb lapsega, loeb lapsele raamatut ja varsti see laps magab," märkis ta.

Vormsi lugejad on raamatukoguhoidja sõnul heatahtlikud ja kohusetundlikud. "Vormsil ikka pead sa olema selline tõeline optimist, et sellisel väikesel saarel elada," ütleb Rand, kes peab raamatukoguhoidja töö juures kõige toredamaks säravaid nägusid.