Andres Lõo avaldas singli "Be Good"

""Be Good" on suurekõlaline tantsulugu, mis oma tuleviku-optimismist nõretava ekstaatilise kõla laenab 1990ndate alguse utoopiliselt taevapasuna elektroonikalt," kirjeldas loo autor ise.

"Be Good" on Lõo teine singel 2022. aastal. Duett "There's No Time" Helina Ristiga ilmus tänavu suvel.

Peale kogumike "Agony / Ecstasy" ja "Ecstasy / Agony" ning ambient-albumi "Pine Trees & White Sand" avaldamist on Lõo hiljuti muusikat välja andnud ka Norra Sex Tags Amfibia plaadifirma alt – psühhedeeose jazz'i koostööalbumi "Jazzsomdub" näol Jaakko Eino Kalevi ja Han Sotofettiga. 2022. aastal ilmus Saksamaa plaadifirma Acido Records alt ka Andres Lõo 12-tolline "Synaptic Sugar".

Muusika ja sõnad – Andres Lõo

Kujundus – Andres Lõo

Master – Margus Löve