Andres Lõo uuel lühialbumil lööb kaasa ka Maria Faust

Kahelooline lühialbum segab Lõo enda sõnul "avaloos metal'i, bassimuusika ja jazz'i elemente, vastandina esimese loo hoogsale rütmimuusikale põhineb teine lugu aga ambientsel genereeritud süntesaatoril".

Lühialbumi "Weightless Warhorse" on produtseerinud, master'danud ja kujundanud Andres Lõo.

"Weightless Warhorse" on tema esimene uus materjal pärast möödunud aastal ilmunud albumit "Can C".