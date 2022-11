Neljapäeval esitles muusik Andres Lõo oma uut albumit "Can C".

Album "Can C" on muusiku sõnul mõtlik, ruumiline ja õrn, mängides tundlikematel hingekeeltel ja sügavamates muusikakihtides. Lõo arsenaliks on kammerlik valik instrumente, mis artisti sõnul kõlavad kui ansambel, läbides arhetüüpseid luupivaid ekstaasi akorde.