Andres Lõo andis välja uue lühialbumi "Different Glow"

Muusika
Andres Lõo
Andres Lõo Autor/allikas: Erakogu
Muusika

Üle kahe aasta avaldas Andres Lõo taas uue lühialbumi "Different Glow" oma plaadifirma Phantom Platform alt.

Minialbumil "Different Glow" on viis värsket lugu, mida on artisti sõnul tembitud deep house'ist, trip hop'ist, dubist ja psychedelica'st. ""Different Glow" on detailidele ruumi andev äraolemise muusika, mida saab nii kuulata kui selle järgi liikuda," kirjeldas Lõo.

Lõo eelmine topeltsingel "Weightless Warhorse", kus ta tegi koostööd Maria Fausti ja Wondering O'ga, ilmus 2023. aastal.

Toimetaja: Kaspar Viilup

