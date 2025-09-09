Andres Lõo andis välja uue lühialbumi "Different Glow"

Minialbumil "Different Glow" on viis värsket lugu, mida on artisti sõnul tembitud deep house'ist, trip hop'ist, dubist ja psychedelica'st. ""Different Glow" on detailidele ruumi andev äraolemise muusika, mida saab nii kuulata kui selle järgi liikuda," kirjeldas Lõo.

Lõo eelmine topeltsingel "Weightless Warhorse", kus ta tegi koostööd Maria Fausti ja Wondering O'ga, ilmus 2023. aastal.