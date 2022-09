Sveta baaris esineb Türgi päritolu GØK2

GØK2 on Istanbulist pärit laulja ja laulukirjutaja, multiinstrumentalist ning produtsent. Koostöös DJ Alex H-ga on tema lavaline kohaolek segu erinevatest žanritest – alternatiiv, hiphop, post-punk, punk-hop ja maailmabiit.

Pärast esinemistega täidetud suve on tegemist viimase kontserdiga enne väikest pausi, mis kulub artisti debüüt-EP välja andmiseks.

"Laval tunnen tihti nagu oleksin kaotanud teadvuse. Kõik on silmapilkne, see on korraga hirmuäratav, põnev, agressiivne, positiivne, haavatav ja selles hetkes pole muud, kui mina ise. Laval olles ei tunne ärevust, ei mõtle probleemidele, ei vaata tulevikku ega minevikku. Olen kui üks tervik," märkis GØK2.

"Hetkel, kui minu ja publiku vaheline side hakkab põrkuma ja üksteist toitma, tõuseb ilus mäss. Kõik on nemad ise ja sõidavad sellel suurel lainel."

Lisaks astub lavale kohalik mehaanika-roki duo Truckthor, muusikat valib Johanna Tenso, kes on tuntud Raadio 2 saate Soulmate ühe juhina.