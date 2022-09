Pildid: Draama festivalil esitleti Piret Jaaksi näidendikogumikku

"Sireenid ja teisi näidendeid" koondab kokku Jaaksi kümne aasta jooksul kirjutatud olulisemad teosed, mis on pälvinud tunnustusi nii Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlustel kui ka Eesti Teatri Aastaauhindadel.

Piret Jaaks ütles näidendikogumiku väljaandmise kohta, et usub, et kõik, kes praegu näidendeid raamatuna välja annavad, teevad seda suure missioonitundega, et näidend leiaks võrdväärse koha muu ilukirjanduse kõrval. "Näidend kaob ajaloost nagu liiv sõrmede vahelt koos teatrilavastusega, kui see repertuaarist maha läheb. Raamat on aga võimalus seda haruldast, kuid paljusid inimesi puudutanud osa Eesti teatri- ja kirjanduskultuurist jäädvustada."

Raamatusse on jõudnud näidendid "Näha roosat elevanti", "Sireenid", "Siirderiitujad", "Öökuninganna" ja "Aasta pärast". Teos sisaldab ka kroonikat, milles on ära toodud kõik teatritegijad, kes on näidenditega seotult Eestis ja välislavadel üles astunud.

Näidendikogumiku kujundas Marge Nelk, toimetas Eesti Draamateatri pikaaegne kirjandusala juhataja Ene Paaver. Välja andis kirjastus FRAAS.