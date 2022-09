Riia muusikafestivalil Skaņu Mežs esinevad Clipping, Space Afrika, Russell Haswell ja Yuko Araki

Tänavusel juubelifestivalil esinevad teiste seas Los Angelese eksperimentaalse hiphoptrio Clipping, Manchesteri-Berliini produtsentide duo Space Afrika, Briti multidistsiplinaarne artist Russell Haswell, Saksa-Austria avangardhelilooja Peter Ablinger ja Jaapani helikunstnik Yuko Araki.

Tony teatriauhinna ja Grammy muusikaauhinna laureaadist räppari ja näitleja Daveed Diggsi juhtimisel tegutseva trio Clipping loomingut on võrreldud nii Death Gripsi kui ka My Bloody Valentine'iga. The Guardian on nende kõlapilti kirjeldanud kui "ergutavat elamust, mis mõjub nagu tapamajadest rääkiva dokfilmi heliriba".

Manchesteri-Berliini duo Space Afrika moodustavad nimekaimudest produtsendid Joshua Inyang ja Joshua Reid. Nende rajatud heliväljadel kohtuvad ambient ja dub Detroidi tekno, 1990ndate Sheffieldi industrial'i ja soul'iga.

Inglise multidistsiplinaarne kunstnik Russell Haswell on tuntud sageli improviseeritud eksperimentaalteoste loojana, mis laenavad nii Detrodi teknost kui ka black metal'ist. Ta on teinud koostööd Aphex Twini ja Merzbow'ga ning Florian Heckeriga duos Haswell & Hecker.

Impromuusikat esindab festivalil ka Londoni kvartett أحمد [Ahmed], mida ajakiri The Wire kirjeldas oma augustinumbris kui "üht eesrindlikumat jazz'i-rühmitust meie planeedil". Klaverivirtuoosi ja live-elektroonika spetsialisti Pat Thomase juhtimisel keskendub grupp Araabia helilooja Ahmed Abdul-Maliku loomingu taandamisega korduvateks helifragmentideks.

Jaapani artist Yuko Araki testib postindustriaalse tekno ja eksperimentaalse elektroonika piire. Pianistiharidusega Araki muusika keskmes on Jaapani traditsiooniliste instrumentide sämplid ja kihiline, mürakoorina mõjuv helipilt.

Saksa-Austria helilooja Peter Ablingeri loomingut kannab soov panna inimkõrv kuuldus kahtlema. Oma kultuurilistest viidetest laetud heli-installatsioone ja abstraktseid elektroonilisi kompositsioone esitab ta festivalil koos viiuldaja Biliana Voutchkovaga.

Skaņu Mežsil esinevad ka Prantsuse-Šveitsi elektroakustiline muusik Kassel Jaeger, kes on teinud koostööd teiste seas Jim O'Rourke'i ja Sunn O))) Stephen O'Malley'ga, ladina rütme ja hüpnagoogiat ühendav peruulane M. Caye Castagneto, Briti-Iraani soprani Alya Al-Sultani ja helikunstniku Mariam Rezaei femme-duo, India-Ameerika vokalisti Amirtha Kidambi ja trummari Matt Evansi muusikaprojekt, raadiooperite looja Yvette Janine Jackson San Fransiscost ning Londoni deep house'i ja teknomuusika produtsent Perc. Läti eksperimentaalmuusikat esindavad festivalil kitarrist Edgars Rubenis, nüüdishelilooja Evija Skuķe ja elektroonilise muusika rühmitus Zahnrad.

Alya Al-Sultani, Mariam Rezaei, Yuko Araki ja أحمد [Ahmed] astuvad festivalil üles projekti REMAIIN raames, mis uurib teiste kontinentide muusika mõju Euroopa avangardile. Biliana Voutchkova esindab otsingulise muusika platvormi SHAPE+.