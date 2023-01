Ajakiri Muusika asutas uue autoripreemia

Ene Pilliroog on ajakirja Muusika toimetuse sõnul sisutihedate muusikaarvustuste autor, mis lähtuvad muusikaesitajate ja kuuldu väärtustamisest ja hindamisest. Ta on ajakirjale Muusika samuti kirjutanud mitmeid muusikaloolisi artikleid.

Luisa Susanna Kütsoni kontserdikajastused on toimetuse sõnul kirjutatud põhjaliku süvenemisega, avades esitatavaid teoseid ja luues seoseid teoste ja interpreetide kontseptsioonide vahel.

Ajakirja Muusika peatoimetaja Ia Remmel sõnas, et muusikapublitsistikal ja kajastustel on muusikaelus oma kindel koht. "Arvustused, artiklid ja intervjuud on jälg ja märk toimunust, mis annavad võimaluse edasi mõelda ja mõtestada muusikasündmusi, lisavad uue mõõtme, seletavad ja selgitavad. Heal tasemel muusikast kirjutamine on omaette kunst, mis kasvab praktikas ja ennast arendades," rõhutas ta ja lisas, et Eesti väga rikkalikus muusikaelus pole muusikast kirjutajaid kunagi küllalt. "Iga küps muusikast kirjutaja on väärtuslik, iga uus tulija, kes süveneb ja areneb on meie tulevik."

Ajakiri Muusika on 2002. aastast alates ilmuv muusikateemasid laiemalt kajastav väljaanne. Ajakirja annab välja SA Kultuurileht. Möödunud aastal tähistas ajakiri oma 20. ilmumisaastat.