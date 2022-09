BRUNO žüriiliige Anthony Luciano: need pole lihtsalt ilusad asjad, vaid äärmiselt mõtestatud

BRUNO-l pärjatakse parimaid nii elustiili, elukeskkondliku kui ka insenertehnilise tootedisaini kategoorias. Samuti antakse välja elutööauhind. Näituselt leiab näiteks nutikalt disainitud lahase, sisseehitatud kõlaritega päikeseprillid ja seentest tehtud laelambi.

"Karkassi moodustab küll vineer, aga selle väliskiht on naturaalne seen," sõnas tootedisainiauhinna BRUNO näituse kujundaja Leonardo Meigas ühte tööd tutvustades. "Siin on kogu võlu looduses endas."

Keskkonnahoid ja jätkusuutlikkus on läbiv joon BRUNO nominentide seas. Näiteks lambavillast pressitud ümbrik lahendab lausa kaks probleemi korraga – aitab leida kasutust lambvillajääkidele ning samas vähendab mullikile ja plastiku kasutust.

"Tallinna Kaubamajaga on meil selline projekt, et me saame kokku koguda juba kasutatud villaümbrikud. Nii Tartu kui ka Tallinna Kaubamajas on kogumiskastid ja meie kliendid on tõesti väga innukalt villaümbrikke tagasi toonud ning need lähevad uuesti kasutusse," rääkis Woola villaümbriku autor Katrin Kabun.

Žüriiliikme Anthony Luciano sõnul on BRUNO-le esitatud tööd minimalistlikud ja põhjamaised, kuid erakordselt hästi läbi mõeldud. "Minu jaoks oli väga positiivne üllatus mõista, kui palju tööd nende toodetega on tehtud. Need pole lihtsalt ilusad asjad, vaid äärmiselt mõtestatud," lausus ta.

Bruno tootedisainiauhinnad antakse üle reedel, 23. septembril toimuval galal. Võistlustööd jäävad huvilistele vaatamiseks üles pühapäevani.