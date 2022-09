Itaalia saatkonna kultuurikoordinaator rändnäitusest: ühe tooli istmeosa on asfaldist

Disainiöö festivali raames Eestisse jõudnud rändnäitus "Reduce Recycle Reuse" pakub põgusat ülevaadet sellest, kuidas Itaalia disain töötab keskkonnasäästlike vajaduste suunas, et muuta esemed remonditavaks ja taaskasutatavaks. Eesmärk on, et prügilasse sattumise asemel jääksid juba loodud esemed ringlusse.

"Meie töötajate jaoks oli vast kõige põnevam üks tool / .../ mis on tehtud metallarmatuurist, mida kasutatakse ehituses, ja mille istmeosaks on asfalt," rääkis Itaalia saatkonna kultuurikoordinaator Laura Kangur. "Plastik on selline materjal, mille puhul teame, et seda taaskasutatakse, aga asfaldi puhul - eriti mööblitööstuses - on see täiesti uudne kontseptsioon."

"Ja siin on veel ka üks lamp, mis on tehtud metallstruktuuri peale - sinna on lihtsalt peale tõmmatud ujumismüts ja sisse on pandud lambipirn. Nii et ideid on siin väga loomingulisi ja kastist välja mõtlemist on näha," lisas Kangur.

Balti manufaktuuri ruumides avatud näitus hõlmab taaskasutatud esemeid ja sisustuselemente, aga ka jätkusuutlikke materjale ja tehnoloogiaid, mis on välja töötatud Itaalia disainerite ja ettevõtete poolt.