Disainiöö festival võtab fookusesse keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse

Disainiöö festivali peakorraldaja Ilona Gurjanova sõnul on tänavuse festivali eesmärk rääkida sellest, kui palju on roherevolutsioonis tõtt ja kui palju on reklaamitrikki.

"Paljude kaupade läbimüügiks see on kindlasti mõne firma puhul läbimõeldud reklaamitrikk, aga disainerite otsene ülesanne on aidata probleeme lahendada. Igapäevaste ilusate asjade disainimises on mindud sügavuti ja hakatud jälgima toote elukaart. Samuti jälgitakse, mis materjalidest on toode tehtud ja kuhu see peaks minema, et keskkonda mitte reostada," kirjeldas Gurjanova.

Jätkusuutlike materjalide arendamise ja ringdisainiga tegeleb ka Eesti Kunstiakadeemia labor DiMa Reet Ausi juhtimisel. "See näitus võtab lühidalt kokku ühe spetsiifilise valdkonna probleemid ja võimalused, mida me siin Eestis saame teha. See on eestikeskne projekt ning meil on kaasas TalTech oma materjaliaretusega ja Viljandi kultuuriakadeemia oma lõngaarendusega.

Disainiöö festival kestab 26. septembrini.