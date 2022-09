Riiklike kultuuritöötajate palga alammäär tõuseb 1600 euroni

Lisaks miinimumpalga tõusule kasvab kultuuriministeeriumi valitsemisala asutuste palgafond veel 7,34 miljonit eurot ehk 15 protsenti ja selle arvelt saab tõsta palku ka teistel töötajatel.

"See on palgafond, mille puhul saab asutuse juht ise valida, kellel on vaja sel hetkel palgatõuse kõige rohkem. Tõenäoliselt ei ole see nii, et kõik inimesed saavad 15 protsenti kasvu, vaid seda saab asutuse juht vastavalt vajadusele otsustada," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" kultuuriminister Piret Hartman (SDE).