Galerii: Tallinna sadama A-terminalis avati reisiraamatukogu

A-terminalis paiknevast raamaturiiulist saab raamatu tasuta kaasa võtta merereisile suundudes või sealt naastes, nende tagastamine pole kohustuslik. Avatavat reisiraamatukogu varustab teostega Eesti Hoiuraamatukogu.

"Raamatukogude aasta viimases veerandis vaatame tulevikku. Sadamas avatav reisiraamatukogu näitab suunda, kuidas raamatukogud arenevad oma ruumidest ning esialgsest rollist kaugemale ja on üha enam kaasatud meie igapäevaellu. Julgustan kõiki avastama üle Eesti paiknevaid reisiraamatukogusid ning veetma laeva- või bussisõite raamatu seltsis," sõnas kultuuriminister Piret Hartman.

Teema-aasta puhul on reisiraamatukogu avatud ka Tallinna, Jõhvi, Rakvere, Tartu ja Haapsalu bussijaamas. Sarnase lahendusega raamaturiiulid on varasemalt olemas Tallinna lennujaamas, Valga raudteejaamas, Jõgeva bussijaamas, Tori bussijaamas, Are bussijaamas ja Pärnu bussijaamas.