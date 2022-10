Koolikirjandus: kas oluline on, mida lapsed loevad või et nad üldse loevad?

Koolides ei ole enam kohustuslikku kirjandust, vaid on soovituslik. Õpetajad näevad üha enam, et soovituse korral loobutakse üldse lugemisest. Kumb on olulisem, kas see, mida või kuidas õpilased loevad, või et nad üldse loevad, sellele küsimusele keskenduti "Kultuuristuudio. Arutelus".

Kellel on kauneid mälestusi matemaatikatunnist? Aga keegi ei kahtle, et matemaatikat on vaja. Kirjandusega on pisut teisiti: kõigil on tugevad tunded ja arvamused, kuidas ja mida peaks kirjanduse tunnis õpetama. Maarja Vaino juhtimisel arutlesid sel teemal pikaajaline pedagoog ja koolijuht Lauri Leesi ning Tallinna Ülikooli kirjandusõpetuse ja eesti kirjanduse nooremlektor Joosep Susi.

Susi ja Leesit ühendab mõndagi põnevat. Mõlemad on olnud seotud Tallinna Prantsuse Lütseumiga – üks õpilasena, teine õpetajana. Mõlemal on ka tugev seisukoht selles, kuidas ja mida peaks kirjanduse tunnis õpetama. Kuigi mõlemad nõustuvad, et tugev kirjanduse õpe koolis on oluline, on nad väga erinevatel seisukohtadel selles, mida ja kuidas kirjandustunnis peaks käsitlema.

