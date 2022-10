Kerli Jõgi autoriköide pälvis ülemaailmsel köitekunsti biennaalil preemia

"Võtsin biennaalist osa esimest korda ja tahtsin loomeprotsessi lihtsalt nautida ehk osalemist mitte liiga tõsiselt võtta ja samas endale piisavas koguses väljakutseid seada. Alles seejärel tegelesin küsimusega, kuidas luua tervik, kus lugu, kujundus ja köitekonstruktsioon üksteist toetaksid ja täiendaksid," selgitas Jõgi.

Autoriköide on lahendatud dos-à-dos tehnikas, kus kaks raamatut jagavad ühist tagakaant ja sellest tulenevalt avanevad vastassuunas. Romaan koosneb kahest osast ja nii jagas ka Jõgi raamatu kaheks ning kujundas mõlemale osale esikaane. Raamatute selgadel on kunstnik kohandanud sibulköite tehnikat selliselt, et selja külge oleks võimalik õmmelda poognaid. Kaante kujunduses on kasutatud erinevaid loomanahkasid ja kartongi ning masaide rõiva- ja ehtekunstis esindatud värve. Kaaned on kaetud taimparknahaga, mis kunstniku arvates on sama hell ja tundlik nagu romaanis kirjeldatud suhtlus lõvi ja tüdruku vahel.

"Mulle meeldib, et mu köide on juba jõudnud salvestada mõned kriimud. See tuletab mulle meelde stseeni, kus Patricia mängib lõviga ja iga hetk on võimalus, et tüdruk läheb üle piiri ja saab viga. Aga ometi oskab Patricia enda eest seista ja lõvi teda nii õrnalt hoida," kirjeldas Jõgi.

Füüsiline kommunikatsioon inimese ja looma vahel on romaanis olulisel kohal ja sellepärast valis kunstnik köite kujunduse põhielementideks inimese käe ja lõvi käpa kujutise. Kui köite mõlemad kaaned kokku panna, satuvad kohakuti ka Patricia käe ja lõvi käpajälg.

Raymond Devos'i instituudi juhi Catherine Dolto sõnul hakkas Kerli Jõgi töö silma läbimõeldud disaini ja meisterliku teostusega. "Kohe, kui köidet nägime, oli selge, et just see on Raymond Devos'i preemia laureaat. Köite mänguline konstruktsioon ning selle detailitundlik ja rikas kujundus mõtestab Kesseli romaani ja ka väljendab Devos'i isiksusele ja loomingule omast vaimukust ja intelligentsi," kirjeldas Dolto.

Biennaali peakorraldaja Michèle Douaze'i sõnul hindas žürii kõrgelt töid, mille tõlgendused polnud otse raamatu peakirjast tuletatud, vaid andsid edasi romaanis kujutatud õhustikku või visualiseerisid selle ideed. Douaze avaldas ka heameelt, et biennaali osalejate ja laureaatide hulgas on järjest enam noorema põlvkonna kunstnikke. Tema hinnangul näitab see köitekunsti jätkusuutikust ja annab kinnitust, et biennaali korraldamise traditsiooni tuleb kindlasti jätkata.

Auhinnad anti üle 23. septembril Saint-Rémy-lès-Chevreuse'is, Jean Racine'i saalis toimunud galal. "Otsustasin autasustamisel osaleda peaaegu viimasel minutil ja seda suuresti tänu heade sõprade peenelt kavandatud veenmisele. Tutvuda köitekunsti tõeliste meistritega üle maailma, jagada kogemusi, rääkida oma loomingust ja uurida teiste köiteid, oli inspireeriv ja hariv kogemus," kommenteeris Jõgi.

Kerli Jõgi auhinnatud autoriköidet saab 17.–28. oktoobrini näha Pallase raamatukogus (Tolstoi 4, 1. korrus).