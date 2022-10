Galeriis Pallas avatakse Pallase skulptuuriosakonna näitus "Asja armastajad"

Väljapanekuga soovivad kunstnikud vaatajatele näidata, mis toimub enne teost. Anda aimu, kuidas skulptor – üldisemalt kunstnik – ümbritsevat maailma näeb: millised on objektid, mis kunstnikes huvi äratavad ning milliseid esteetilisi kogemusi ning tähendusvälju need endas kannavad.

Näitusel on väljas objektid, mille on välja valinud Pallase skulptuuriosakonna tudengid, õppejõud ja sõbrad. Igas objektis on midagi, mis on kunstniku silma püüdnud, sundinud uuesti ja uuesti vaatama, mõtisklema ega ole lubanud loobuda.

"Asjadega võib kaasneda õrn lootus, et neid õnnestub kunagi töös taas kasutada või neist mingil viisil inspiratsiooni ammutada, leidmaks kunagi koht, mis põhjendaks nende jätkuvat olemasolu," selgitas näituse kuraator Eeva Ruth Niitvägi.

Niitväe sõnul on üks inimkonna suurimatest lõksudest tänapäeval materialism. "Asjadest hoolitakse rohkem, kui inimestest ja ideedest. Sellega seostub ka naabrist-parem mentaliteet: rõõmuks ja õnneks on vaja alatasa uusi asju, et teistest mitte maha jääda, vaid hoopis parem olla," sõnas ta, ning lisas, et objektides nähakse staatuse sümboleid.

"Materialismis võib aga peituda ka väljapääs tarbimise nõiaringist. Vaadata asja ja näha selles esteetilist ja huvitavat, imetleda tööriista leidlikkust ja loodusliku objekti ilu, leida kasutusviis ja ülesanne pealtnäha suvalisele kolale on olla vahetus kontaktis reaalsusega, vaimustuda loodu ainulaadsusest ning leida üles erakordne kõiges meid ümbritsevas," kirjeldas Niitvägi.

Näitusel osalevad skulptuuriosakonna tudengid ja vilistlased Helli Aas, Aleksandra Ivask, Raigo Kannike, Gertrud Kinna (vilistlane), Viktor Kiss, Olger Lehtsaar (vilistlane), Helene Lüüsi, Karmen Macachor (vilistlane), Aurora Mikk, Kert Elliot Mägi, Eeva Ruth Niitvägi, Tõru-Tõnn Parts, Andi Poolak, Lotta Karoliina Räsänen, S. Tsäko, Andreas Tukmann, Carmen Ööbik ning õppejõud Rasmus Eist, Dmitri Gorbushin, Rauno Thomas Moss ja Tõnis Paberit.

Näituse kuraator on Eeva Ruth Niitvägi ja graafiline disainer Kert Elliot Mägi.