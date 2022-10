Maria Pilmi gobelään "Ebavõrdsus nutiühiskonnas" pälvis rahvusvahelisel konkursil peapreemia

YTAT on tekstiilitudengite rahvusvaheline tekstiilitriennaal, mida korraldab Poolas Lodzis asuv kõrgkool The Strzemiński Academy of Fine Arts. Näitus toimus tänavu neljandat korda ja sellest võttis osa 18 kõrgkooli 11 riigist. Iga osalev kõrgkool esitas näitusele kaks tööd viimase kolme aasta jooksul valminud tööde seast.

Pallase tekstiiliosakonda esindasid näitusel oma lõputöödega Lisette Laanoja ja Maria Pilm. Lisette Laanoja lõputöö käsitleb ringdisaini võimalusi. Autor uurib töös, kuidas kasutada rõivaste disainis avariiliste autode turvapatju. Maria Pilm pöörab oma tööga tähelepanu probleemile, kus nutiühiskonnas toimimine pole kõigile võrdselt kättesaadav.

"Koroonapandeemia tõttu meenutan sageli vanaema, kes oli viimasel eluaastal nõrk ja haige. Vanaema lahkus koroona esimese laine ajal ja õnneks tema ei kogenud isolatsiooni. Kuidas saavad koroonaisolatsiooni ajal toidu hankimisega hakkama üksi elavad vanainimesed? Noored tellivad toidu kulleriga, aga digioskusteta vanad ja väetid sõltuvad lähedastest või abivalmis naabrist," selgitas Pilm töö tagamaid.

Näitusel hindas töid valdkonna tuntud professionaalidest koosnev žürii, kuhu kuulusid Hella Jongerius, Aleksandra Gaca, Janis Jeffries, Jessica Hemmings ja Dorota Stepniak.

Žürii otsustas välja anda neli võrdset tunnustust: kaks kunstide valdkonnas, üks disaini valdkonnas ja üks interdistsiplinaarsuse kategoorias. Tunnustusega kaasneb rahaline preemia.

YTAT 2022 toimus Lodzis toimuva maineka rahvusvahelise tekstiilitriennaali "17th International Triennial of Tapestry" satelliitsündmusena. Tudengite triennaaliga kaasnes tekstiilihariduse teemaline seminar ja näitus "YTAT mentors", mis tutvustas osalevate kõrgkoolide professorite loomingut. Õppejõudude näitusel osales oma tööga Pallase tekstiiliosakonna professor Aet Ollisaar.