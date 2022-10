Tallinna Linnateatris esietendub Manlio Santanelli "Regina madre"

Tänavu täitus Kersti Kreismannil 50 aastat Eesti Draamateatris ja Andres Raagil 30 aastat Tallinna Linnateatris. Kuna elu ei olnud neid lavapartneritena korralikult kokku viinud, hakkasid nad ümmargusest tähtpäevast ajendatuna otsima lugu, mida kahekesi mängida.

Itaalia näitekirjaniku Manlio Santanelli näitemängu leidis ja pakkus välja tõlkija Margus Alver. Näidend, mille pealkiri tähendab itaalia keeles leskkuningannat ehk troonil oleva valitseja ema, räägib aastaid tagasi leseks jäänud Reginast, kelle keskealine poeg Alfredo ootamatult koju tagasi kolib. Regina ja Alfredo suhted kisuvad kohe esimesest hetkest pingeliseks, ning algab armutu võitlus oma tõe ja positsiooni eest, kus kumbki pole valmis sentimeetritki järele andma.

Peeter Tammearu sõnul haaras "Regina madre" juures teda ennekõike võimalus teha koostööd Kreismanni ja Raagiga, võttes aluseks just neile sobiva materjali, mille tegelased on täpselt õiges vanuses. "Palju sellised lugusid maailmas ikka on? Mul on hea meel, et nad usaldasid mind oma duellile ligi. Olla mõlema väga hea näitleja sekundant – see on uhke tunne," tõdes lavastaja.

Manlio Santanelli tragikomöödia tõlkis Margus Alver, lavastas Peeter Tammearu, kunstnikutöö tegi Martin Mikson, helilooja on Tobias Tammearu, valguskunstnik Chris Kirsimäe.