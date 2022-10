Galerii. EKKM avas grupinäituse düstoopiliste mängude suhtest tegelikkusega

Reedel avas Eesti Kaasaegse Kunsti Keskus (EKKM) Marco Laimre kureeritud grupinäituse "Crawl out Through the Fallout", kus Camille Laurelli, Keiu Maasik, Marco Laimre, Martin Buschmann ja Reimo Võsa-Tangsoo kes avavad düstoopiliste mängude mängimise kogemust kaasaegse kunsti näituse kontekstis.

Need viis kunstnikku kasutavad enda teostes erinevaid meediume, nagu video, installatsioon, fotograafia ja heli, et kontseptuaalselt analüüsida digitaalmängude mängimist ja pakkuda seeläbi abstraktseid käsitlusi "digitaalse" ning "tegeliku" maailma suhetest.

Kuraatorit huvitab seoses digitaalmängude mängimisega küsimus reaalsusest: realismi kui esteetika ja reaalsuse vahekord, samuti mängutegelase ja mängija suhte avaldumisvormid ning kujuteldava virtuaalse materjali kohalolu. Nii tegeleb näitus aegumatute küsimustega tegelikkuse kogemisest: kes, kus ja kuidas mängib ning mis toimub reaalsusega mängimise hetkel.

Kunstnik Martin Buschmann komandeeriti fotograafina spetsiaalselt selleks näituseks võrgumängu "Fallout 76" keskkonda portreteerima. Camille Laurelli esitleb näitusel enda loodud mängu installatiivsel kujul. Keiu Maasik usutleb dokumentaalses videos nais-e-mängijat, puudutades muu hulgas soovõrdsuse aspekte sportlikus digitaalmängimises. Reimo Võsa-Tangsoo installatsioon toob nähtavale mängu "Fallout 76" ajatajuküsimuse. Marco Laimre video tegeleb mängus "Fallout 76" protagonist Nina eluga ning Laimre installatsioon "Nothing is Real" analüüsib reaalse ja imaginaarse vahelisi seoseid

Näitus on osa Marco Laimre loovuurimuslikust doktoritööst "Dystopian Digital Games and Contemporary Art. How to use Analytical Digital Gaming in Contemporary Art".

"Crawl out Through the Fallout" on Sheldon Allmanni 1960. aastal salvestatud kogumikplaadil "Folk Songs for the 21st Century People" esineva loo pealkiri, mis on ühtlasi ka Diamond City Radio playlistis "Fallout 4" mängus.

Kogu näituse vältel toimuvad giidituurid eesti, vene, inglise ja ukraina keeles. Näituse raames leiavad igal teisel neljapäeval (3.11, 17.11, 1.12, 15.12) kell 18.00 aset vestlused teemadel: "Digitaalsed mängud ja kunst", "Digitaalsed mängud ja heli", "Digitaalsed mängud ja sõltuvus", "Digitaalsed mängud ja fotograafia".

Näitus jääb avatuks 18. detsembrini 2022.