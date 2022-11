Galerii: "Hunditunni" avasaade uuris lähemalt aega, ööd ja unetust

Milline on aeg öösel, kuidas öised tajud ja tunnetused päevastest erinevad, mis on unetus ja kuidas see on seotud ajatajuga? Millised paistavad öised mõtted kirkas päevavalguses?

Aktsiooni "Hunditund" esimeses saates räägiti ajast, unetusest ja ööst, maailma nihestamisest ja loomisest, ilusatest elusolemise hetkedest, kehapiiride nihutamisest, erinevatest meeleseisunditest, ajanihkest, ekstreemsetest olukordadest, ungari psühholoogiaprofessori Mihály Csíkszentmihályi flow-teooriast, loomingulisest distsipliinist, ootamatutest intensiivsetest kohtumistest, reaalsuse nihestumisest ja sellestki, kas aeg üldse on olemas.

"Hunditunni" teine saade läheb eetrisse 2. novembril kell 3.30, kui öises raadiostuudios kohtuvad dirigent, arst ja õpetaja.

Paide teatri ja Klassikaraadio aktsioon "Hunditund" on Klassikaraadio eetris 1. kuni 5. novembrini kell 3.30. Saade ei ole järelkuulatav, saate toimetajad on Lisete Velt ja Marge-Ly Rookäär.