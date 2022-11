Khris avaldas uue singli "In The Maze", mis jutustab suhetest, mille lõppemisest tingitud südamevalust olenemata tuleks neid tähistada.

"Taoliste sidemete lahti hargnemisega kaasneb justkui füüsiline tunne, et midagi sinust on koos nende oluliste inimestega lahkunud. Südamevalu, teate ju küll. Küll aga on need momendid inimese elus just need, mis kõige rohkem iseenda, teiste inimeste ja maailma kohta õpetavad," selgitas Khris.

Loo autor on Khrisi artistinime taga olev Khris-Marii Palksaar koos muusiku Anett Tammega, kes on ka loo produtsent. Khris-Marii ja Aneti sulest on varasemalt ilmunud ka Khrisi lood "You Are Free" ja "Feelings". Anett Tamm on bändi Alfa Collective'i ning vokaali ja basskitarri duo TamTam esinaine.