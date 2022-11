"Kultuuristuudio. Arutelu" räägib kunsti väärtusest keskkonnaaktsioonide taustal

Viimasel ajal on keskkonnaaktivistid loopinud kuulsaid maale küll supi, küll kartulipudruga, rõhutades, et toitu ei loobita mitte lihtsalt maalidele, vaid "miljoneid maksvale kunstiteosele". Kunstist ja selle väärtusest nii aktsioonide kui ka kogumise kontekstis räägib ka kolmapäeval "Kultuuristuudio. Arutelu".

Maailma parima põhjenduse ühele kunstiteose omandamisele on andnud Mr. Bean, kes ütles 1997. aasta filmis "Bean" Whistleri "Ema" kohta, et õnneks on see pilt väga suur, sest kui see oleks väike, lausa mikroskoopiline, siis poleks meil ju võimalik seda vaadata.

Kuidas kujuneb ühe maali või skulptuuri hind ning mida ütleb ostetud kunstiteos kunsti koguja enda kohta? Kuidas suhtuda sellesse, et keskkonnaaktivistid ründavad just kuulsaid ja väga kalleid maale?

Kunstist ja selle väärtusest räägivad kolmapäeval, 9. novembril kell 21.30 ETV2 saates "Kultuuristuudio. Arutelu" kunstikoguja Tiit Pruuli ja kunstnik Kaido Ole. Vestlust veab Kaupo Meiel.