Sõltumatu Tantsu Laval esietendub paarisuhteid lahkav tantsulavastus "...sinule"

"Mind huvitavad paarisuhete tagamaad ja paarisuhete rollis olevate inimeste raskused, unistused ja meeleolu. Igas konfliktis peitub alati ka unistus. "... sinule" rõhutab empaatia olulisust, teise kuulamise ja mõistmise oskust," selgitas lavastuse ideed Tatjana Romanova.

Lavastuse idee autorid, etendajad ja koreograafid on Tatjana Romanova ja Gert Preegel, lavastusdramaturg Laura Kvelstein, kunstnik Eva Orupõld, helilooja Aleksandr Žedeljov, valguskunstnik Anton Andrejuk, visuaalse kujunduse on teinud Eliise Selisaar, lavastuse fotograaf on Juri Seredenko.

Esimesele ja viimasele etendusele järgneb arutelu publikuga.