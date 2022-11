Kerli Ever lavastusest "Artefakturism: farsid ja varemed": pikk protsess vormis seda

Valeria Januškevitši, Keity Poogi, Sigrid Savi ja Kadri Sireli ühislavastuse aluseks on kolm residentuuri: tänavu suvel Eesti Vabaõhumuuseumis ning pärast seda Kreenholmi manufaktuuris Narvas ja Sõltumatu Tantsu Laval.

Ühiselt mindi otsima vastuseid küsimustele, kuid protsessi käigus muutusid nii küsimused kui ka vastused. "See, kust protsess algas, selle kaja on siin väga õrnalt veel tunda," tõdes dramaturg Kerli Ever. "Kogu see keskne küsimus muutus aja jooksul. Pikk protsess vormis seda kõike."

Lavastus sündis nelja koreograafi ühistööna, koreograaf Sigrid Savi sõnul oli lavastuse juures aga väga oluline ka dramaturgi kõrvalpilk, mis aitas lõpliku fookuse paika seada. Savi leiab, et välispilguta oleks olnud võimatu lavastust sel viisil teha. Siiski tõdes ta, et lavastuse kokkupanek on olnud aeganõudev, sest kõigil tegijatel on oma arvamus, mistõttu peab igaüks oma valikuid rohkem põhjendama.

Laval toimuvat saadab Sander Saarmetsa industriaalne helitaust, valguskujundaja on Karolin Tamm ja kunstnik Laura Põld.